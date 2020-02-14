Звезда «Сватов» Федор Добронравов высказался о конфликте с коллегой Васильевым

Российский актер Федор Добронравов развеял слухи о конфликте с коллегой по площадке Анатолием Васильевым. Об этом сообщает «Собеседник».

Несколько лет назад в сети появилась информация о том, что актер Анатолий Васильев покинул проект «Сваты» из-за разногласий с коллегой Федором Добронравовым. Однако сейчас актеры вместе работают над продолжением семейного телесериала. Добронравов отметил, что информация о конфликте — выдумка журналистов.

«Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект: что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все», — заявил Федор.

Добронравов также рассказал, что некие источники писали о том, что якобы он находится при смерти в больнице из-за перенесенного инсульта, поэтому продолжения сериала не будет.

«Люди сочиняют — публика покупает. Очень много раз писали, что у меня инсульт, что я ухожу из профессии. Постоянно звонили близкие, узнавали, что случилось. Это крайне подло и безответственно — сочинять подобное», — сказал знаменитость.

Актер объяснил, что съемки «Сватов» должны были начаться три года назад, но все откладывались по некоторым причинам.

«Мы просто остановили процесс два с половиной года назад из-за политической ситуации. Но я знал, что работа будет продолжаться. Это выдумки, что сериал закрыт. Ничего не закрывалось», — заключил звезда.

Съемки нового сезона сериала «Сваты» стартовали в Белоруссии. Создатели телепроекта пока не раскрывают таких подробностей. Предполагается, что седьмой сезон «Сватов» выйдет на экраны в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты обсуждают новое фото Федора Добронравова.