Фанаты обсуждают новое фото Федора Добронравова. Артист сильно постарел
Сейчас актер снова примеряет роль Ивана Будько, снимаясь в седьмом сезоне популярного телепроекта.
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Фото, видео: Instagram @dobronravov.fedor
Российский актер Федор Добронравов поразил фанатов изменениями во внешности. 58-летний артист приобрел огромную популярность и любовь зрителей после съемок сериала «Сваты». В телепроекте он сыграл роль веселого «свеженького» дедушки.
Недавно Федор Добронравов опубликовал в Instagram фото, на котором предстал в непривычном образе: в пиджаке, очках и будучи совсем седым. Фанаты с грустью отметили, что время актера не пощадило.
В Белоруссии стартовали съемки нового сезона «Сватов». Фанаты гадают, в каком образе Федор Добронравов появится в кадре? Неужели супругом Валюхи (Татьяны Кравченко) теперь станет седовласый интеллигент в очках? Создатели телепроекта пока не раскрывают таких подробностей. Предполагается, что седьмой сезон «Сватов» выйдет на экраны уже в следующем году.
«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет», — поделился Добронравов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федору Добронравову вернули право приезжать на Украину.
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