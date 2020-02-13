Фанаты обсуждают новое фото Федора Добронравова. Артист сильно постарел

Российский актер Федор Добронравов поразил фанатов изменениями во внешности. 58-летний артист приобрел огромную популярность и любовь зрителей после съемок сериала «Сваты». В телепроекте он сыграл роль веселого «свеженького» дедушки.

Недавно Федор Добронравов опубликовал в Instagram фото, на котором предстал в непривычном образе: в пиджаке, очках и будучи совсем седым. Фанаты с грустью отметили, что время актера не пощадило.

Instagram @dobronravov.fedor

В Белоруссии стартовали съемки нового сезона «Сватов». Фанаты гадают, в каком образе Федор Добронравов появится в кадре? Неужели супругом Валюхи (Татьяны Кравченко) теперь станет седовласый интеллигент в очках? Создатели телепроекта пока не раскрывают таких подробностей. Предполагается, что седьмой сезон «Сватов» выйдет на экраны уже в следующем году.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет», — поделился Добронравов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федору Добронравову вернули право приезжать на Украину.