«Битва декольте: Брежнева VS Герцег»: на что идут женщины ради желанного мужчины

По мнению поклонников, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которой приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, невероятно похожа на Брежневу в молодости. 31-летняя певица часто появляется в компании коллег и наставника на светских мероприятиях.

Пользователи Instagram решили вспомнить «горячее» видео, которое Эрика опубликовала в соцсети со съемки для мужского глянца.

«Огромное спасибо всем, кто был рядом в процессе съемок. Было очень волнительно и одновременно волшебно: длительный процесс подготовки, съемка с крутой командой, ожидание снимков и выхода журнала. Я очень счастлива, потому что результат работы превзошел ожидания», — написала Герцег.

На кадрах знаменитость продемонстрировала шикарные формы, которые до сих пор будоражат умы поклонников.

«Просто огонь»;

«Шикарная фигурка»;

«Достойна восхищения», — написали фолловеры.

При этом, супруга Константина Меладзе Вера Брежнева продолжает высмеивать слухи об изменах мужа и не обращать внимания на пикантные публикации предполагаемой любовницы. Однако, устав от вечного сравнения с молодой исполнительницей, Брежнева решила показать, что она ничуть не хуже Герцег, решили поклонники. Ко Дню всех влюбленных певица разместила серию кадров на своей странице в Instagram, на которых продемонстрировала пышный бюст.

«К 14 февраля готова. А вы?» — поинтересовалась у подписчиков звезда.

Instagram @ververa

Поклонники остались в восторге от таких селфи звезды и написали ей сотни комплиментов.

«Как всегда шикарна»;

«Какая красотка сногсшибательная»;

«Аппетитная какая!»;

«Эталон красоты», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын экс-участницы «ВИА Гры» подозрительно похож на продюсера Константина Меладзе.