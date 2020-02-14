«Битва декольте: Брежнева VS Герцег»: на что идут женщины ради желанного мужчины
Поклонники предполагают, что артистки соревнуются за сердце продюсера.
Фото: Yay, Instagram @ververa
По мнению поклонников, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которой приписывают роман с продюсером Константином Меладзе, невероятно похожа на Брежневу в молодости. 31-летняя певица часто появляется в компании коллег и наставника на светских мероприятиях.
Пользователи Instagram решили вспомнить «горячее» видео, которое Эрика опубликовала в соцсети со съемки для мужского глянца.
«Огромное спасибо всем, кто был рядом в процессе съемок. Было очень волнительно и одновременно волшебно: длительный процесс подготовки, съемка с крутой командой, ожидание снимков и выхода журнала. Я очень счастлива, потому что результат работы превзошел ожидания», — написала Герцег.
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Огромное спасибо всем, кто был рядом в процессе съемок 🙏🏻❤️ Было очень волнительно и одновременно волшебно: длительный процесс подготовки, съемка с крутой командой, ожидание снимков и выхода журнала. Я очень счастлива, потому что результат работы превзошел ожидания.🙏🏻 Спасибо @maximmagazinerussia за все, люблю вас очень ❤️ Photo: @levefimov_official 🔥 Stylist: @nadinasmirnova 😍 Makeup: @annbeauty ❤ #ЭрикаГерцег #Кичи #ВИАГра #backstage
На кадрах знаменитость продемонстрировала шикарные формы, которые до сих пор будоражат умы поклонников.
«Просто огонь»;
«Шикарная фигурка»;
«Достойна восхищения», — написали фолловеры.
При этом, супруга Константина Меладзе Вера Брежнева продолжает высмеивать слухи об изменах мужа и не обращать внимания на пикантные публикации предполагаемой любовницы. Однако, устав от вечного сравнения с молодой исполнительницей, Брежнева решила показать, что она ничуть не хуже Герцег, решили поклонники. Ко Дню всех влюбленных певица разместила серию кадров на своей странице в Instagram, на которых продемонстрировала пышный бюст.
«К 14 февраля готова. А вы?» — поинтересовалась у подписчиков звезда.
Поклонники остались в восторге от таких селфи звезды и написали ей сотни комплиментов.
«Как всегда шикарна»;
«Какая красотка сногсшибательная»;
«Аппетитная какая!»;
«Эталон красоты», — прокомментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын экс-участницы «ВИА Гры» подозрительно похож на продюсера Константина Меладзе.
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