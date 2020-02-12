Копия Меладзе: сын экс-участницы «ВИА Гры» подозрительно похож на продюсера

Бывшая участница «ВИА Гры» Миша Романова покинула группу в марте 2018 года, сообщив, что уходит из-за беременности. Сейчас звезда воспитывает сына Мартина одна. Имя отца ребенка артистка тщательно скрывает от общественности. Однако фотография малыша, попавшая в сеть, натолкнула поклонников на мысль о том, что отец мальчика — продюсер Константин Меладзе, сообщает Clutch.ua.

Слухи о том, что Меладзе якобы изменяет Брежневой, ходят давно. Предполагаемой любовницей в сети считают нынешнюю солистку коллектива Эрику Герцег. Но сравнив детские фото продюсера и сына Миши Романовой, поклонники пришли к очевидному выводу.

Ранее певица заявляла, что отец ребенка — молодой украинский режиссер. По словам Романовой, отец Мартина продолжает помогать мальчику, но сама она с ним не общается.

Миша Романова в 2013 году приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». Вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой они составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы «ВИА Гра».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанатов Брежневой заинтриговало ее фото с отдыха.