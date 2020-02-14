Кара святого Валентина: суд вчетверо увеличил неустойку Кержакова по алиментам

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в четыре раза увеличил сумму неустойки, которую футболист Александр Кержаков должен выплатить своей бывшей жене Марии за накопление долгов по алиментам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Заседание прошло 14 февраля — в День святого Валентина. Рассматривалось решение мирового судьи судебного участка № 171, который обязал Александра Кержакова выплатить бывшей жене 1,2 миллиона рублей в качестве неустойки за неуплату алиментов.

Районный суд увеличил эту сумму до пяти миллионов рублей. Мария изначально просила около шести с половиной миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сумма долга Александра Кержакова по алиментам составляет почти 13 миллионов рублей. Кроме денег, из-за судов с бывшей женой футболист также может лишиться водительских прав.