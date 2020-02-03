Александр Кержаков может лишиться водительских прав

Первая супруга экс-форварда сборной России по футболу и клуба «Зенит» Александра Кержакова Мария просит суд о временном ограничении права управлять транспортными средствами, пишет 78.ru.

Спортсмена еще в ноябре 2019 года обязали выплачивать алименты Марии на содержание их общей дочери 2005 года рождения Дарьи. На тот момент он уже задолжал за неуплату алиментов почти 13 миллионов рублей.

Футболист и Мария Голова познакомились в 2005 году, когда она была студенткой Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Они поженились и у них родилась дочь Дарья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Кержаков ежемесячно должен переводить на обеспечение Дарьи 300 тысяч. Но мужчина хочет уменьшить эту сумму почти в семь раз.