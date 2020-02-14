Виталий Милонов раскритиковал клип Киркорова: «Пусть католики по лбу ему дадут!»
Государственный деятель не оценил творчества певца, сочтя его полным развратом.
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Фото, видео: ТАСС / Роман Пименов
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на новый клип Филиппа Киркорова и Екатерины Варнавы. В комментарии 5-tv.ru политик заявил: подобные развратные видео не делают чести популярному исполнителю. Во-первых, девушки, танцующие в одежде монахинь, ведут себя как падшие дамы. Во-вторых, клип, по мнению Милонова, сделан с одной единственной целью — оскорбить чувства верующих.
«Песня слабая, лажовая. Клип — лажа. Конечно, человек, который использует такие дешевые провокативные методы, чтобы создать рейтинг… Наверное, государство не должно поддерживать таких людей», — рассуждает Милонов.
Кроме того, депутат настаивает: Филипп должен публично извиниться за то, что умышленно снял хулиганский видеоролик. По мнению Милонова, в этот раз певец действительно «перегнул палку».
«Он же ездит на Запад. Пусть католики по лбу ему дадут, Папа Римский», — резюмировал государственный деятель.
По задумке Филиппа Киркорова, все действо разворачивается в католической церкви. Сам певец исполнил главную роль. Он - священник, к которому покаяться пришла девушка в мини-платье. Особое внимание в клипе также уделяется монахиням, демонстрирующими, какие грязные мысли могут скрываться под скромными одеяниями.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Виталий Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина.
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