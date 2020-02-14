Виталий Милонов раскритиковал клип Киркорова: «Пусть католики по лбу ему дадут!»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на новый клип Филиппа Киркорова и Екатерины Варнавы. В комментарии 5-tv.ru политик заявил: подобные развратные видео не делают чести популярному исполнителю. Во-первых, девушки, танцующие в одежде монахинь, ведут себя как падшие дамы. Во-вторых, клип, по мнению Милонова, сделан с одной единственной целью — оскорбить чувства верующих.

«Песня слабая, лажовая. Клип — лажа. Конечно, человек, который использует такие дешевые провокативные методы, чтобы создать рейтинг… Наверное, государство не должно поддерживать таких людей», — рассуждает Милонов.

Instagram @fkirkorov

Кроме того, депутат настаивает: Филипп должен публично извиниться за то, что умышленно снял хулиганский видеоролик. По мнению Милонова, в этот раз певец действительно «перегнул палку».

«Он же ездит на Запад. Пусть католики по лбу ему дадут, Папа Римский», — резюмировал государственный деятель.

По задумке Филиппа Киркорова, все действо разворачивается в католической церкви. Сам певец исполнил главную роль. Он - священник, к которому покаяться пришла девушка в мини-платье. Особое внимание в клипе также уделяется монахиням, демонстрирующими, какие грязные мысли могут скрываться под скромными одеяниями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Виталий Милонов хочет запретить празднование в школах Дня святого Валентина.