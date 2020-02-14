В день святого Валентина нарушилась работа сервисов Delivery Club и Яндекс. Еда.

Пользователи сообщают, что приложения не загружаются, ссылаясь на отсутствие интернета.

«Похоже, день всех влюбленных в еду наступил»;

«Решили одновременно упасть. Вот тебе и романтический ужин!»

Twitter @vitkarpov

Жалобы на работу сервисов поступают, как из Москвы, так и других регинов России. Возможно, это может быть связано с большим наплывом заказов в честь дня всех влюбленных.

«Здравствуйте! У нас временные технические затруднения. Совсем скоро все снова будет хорошо», — гласит запись в Twitter официального аккаунта Яндекс. Еда.

«Всеми силами боремся с этим недугом и просим немного вашего терпения. Скоро вернемся!» — отмечает со своей стороны Delivery Club.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в начале февраля пользователи ряда сервисов «Яндекса» испытали трудности по доступу к некоторым приложениям.