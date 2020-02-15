«Астероид-убийца» признан безопасным для землян

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Анастасия Игонина
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На минимальном расстоянии от планеты космическое тело диаметром до километра пролетит уже 15 февраля.

Фото: www.globallookpress.com /NASA

Гигантский «астероид-убийца» оказался неопасным для жителей Земли. Космический объект пролетит мимо планеты 15 февраля и при этом разовьет скорость до 57 тысяч километров в час.

Астероид был открыт еще в 1995 году. Ученые установили, что он входит в группу «Аполлонов» — их траектории пересекаются с орбитой Земли. Этот космический объект даже прозвали «убийцей», однако в действительности он никакой опасности для человечества не представляет.

«Там гигантское расстояние, он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное», — объяснил РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые назвали приблизительную дату гибели Солнца, а вместе с ним и всего человечества.

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