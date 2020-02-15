Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля

Решительность, находчивость, энергичность и настойчивость в достижении целей будут помогать двигаться вперед. Оптимизм и интуиция помогут проявить дальновидность и найти неочевидные решения. Однако возможны проблемы в личных отношениях.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит неделя любви. Ваша влюбчивость, очарование и желание наслаждаться жизнью достигнут верхней отметки. На предстоящей неделе вы можете встретить свою любовь, удачно познакомиться или завязать новые романтические отношения. Возможны также излишества в этой сфере, краткосрочные неудовлетворительные связи или завышенные ожидания от вашего избранника.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит очень гармоничная неделя. Ваша предприимчивость и нюх на прибыль приведут вас к удачным договоренностям и выгодным сделкам. Хорошо будет посвятить неделю именно таким делам.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам нежелательно заниматься делами, требующими полной сосредоточенности, точности мышления, аккуратных расчетов. С этим могут быть проблемы. Лучше отложить дела и предаться любви. Эта сфера на предстоящей неделе для вас будет очень многообещающей.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам следует заняться расчетами и анализом. Неделя подходит как для деловых операций и переговоров, так и для анализа чувств и отношений. Мышление будет работать точно, безупречно. Однако в сфере чувств возможны неприятности: внезапно нахлынувшие эмоции могут выбить вас из колеи, ухудшить ваше самочувствие и принести негативные переживания.

Лев — гороскоп на неделю

Львам на следующей неделе предстоит пора любви и творчества. Играйте везде, где можете: в любовных отношениях, на сцене, перед зрителями или просто проявите свою неповторимость перед друзьями. Вы будете особо остро чувствовать красоту и излучать обаяние.

Дева — гороскоп на неделю

Девам будет сложно сосредоточиться, возможны ошибки и неудачи в делах. Если вы заняты умственной работой, то основной ее объем лучше отложить. Дальше предстоит период, когда ее можно будет сделать легче и точнее.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит напряженная неделя. Главным образом виноваты будут конфликты в отношениях. Ваши чувства будут не поняты, вам будет сложно найти общий язык с окружающими, а привычное чувство такта будет как будто ускользать от вас. Постарайтесь не принимать это близко к сердцу, скоро все наладится.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит исключительно позитивная неделя. Вера в себя, самоконтроль, расчетливость и точность мышления, — вот то, что будет помогать вам на следующей неделе. Период хорош для принятия важных деловых решений, переговоров, умственной работы.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит неделя, полная обаяния и любовной игры. Период способствует построению и углублению романтических отношений. Вас посетит особое восприятие красоты. При этом ваше мышление будет неточным, вы можете совершать ошибки, неверно выражаться, вводить в заблуждение окружающих и самого себя. Доверьтесь лучше своим эмоциям.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит период, идеальный для планирования и постановки целей. Вы мыслите четко, ясно и оптимистично. При этом личная жизнь и сфера любовных отношений могут принести неприятные переживания. Вам лучше сосредоточиться на работе.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит неделя, когда легкий флирт и новые знакомства могут значительно поднять настроение, привнести вдохновение и новые положительные эмоции. Возможно и начало серьезных отношений. Постарайтесь не пропустить свою любовь, она может встретиться вам на предстоящей неделе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя, когда вдумчивость и ясность мышления будут соседствовать с верой в свои силы, терпением и снисходительностью к окружающим. Вам хорошо будет поразмыслить о своей жизни. Именно сейчас вы можете увидеть ее особенно глубоко и, возможно, под новым углом. Такие осознания будут полезны и помогут вам наметить дальнейший жизненный путь.

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