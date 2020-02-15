«Никогда не умела веселиться»: Пьеха не верит в любовь и считает жизнь грустной
Народная артистка СССР призналась, что ни одна из трех ее свадеб не была для нее радостным событием.
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Фото, видео: РИА Новости / Андрей Александров
Народная артистка СССР Эдита Пьеха не верит в любовь, ни разу не радовалась свадьбе, хотя выходила замуж трижды, и вообще считает свою жизнь грустной. В этом легенда советской и российской эстрады призналась в интервью 5-tv.ru.
По словам Эдиты Станиславовны, ее свадьба с Александром Броневицким — руководителем студенческого ансамбля, в котором она пела в юности, была очень скромной. Молодые просто расписались в ЗАГСе, а потом посидели дома буквально с «двумя-тремя» гостями.
«Это не было событием в моей жизни, к сожалению. Хотя в жизни каждой женщины свадьба — это событие, а у меня нет. Я потом еще дважды выходила замуж, и каждый раз не суждено было радоваться этим событиям», — сетует Эдита Пьеха.
В любовь знаменитая певица тоже уже не верит.
«Уже нет. Верю в хорошие отношения. Если мужчина хорошо относится к женщине, если он ей в чем-то помогает, я не могу сказать, что это любовь, но это внимание, которое надо ценить», — говорит артистка.
Свою жизнь Эдита Пьеха считает грустной. Вспоминает, что в три года она потеряла отца, в семь лет — брата. Позже — маму, с которой рассталась, уехав в Советский Союз учиться.
«Я никогда не умела веселиться, но я ценю те моменты жизни, когда было на душе хорошо», — заключила 82-летняя певица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об удивившем поклонников откровении Эдиты Пьехи и ее помощницы Веры Зарайской, которая находится рядом с певицей целых полвека.
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