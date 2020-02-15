Норвегия отказывается обсуждать с Россией Шпицберген

Норвегия ответила отказом на предложение министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по архипелагу Шпицберген. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью заместителя главы норвежского МИД Аудуна Халворсена интернет-изданию High Nnorth News. В нем представитель внешнеполитического ведомства Норвегии заявил, что переговоров не будет, а в письме Лаврова «не содержалось ничего нового».

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или российские компании. Однако Норвегия не проводит консультации с другими странами относительно реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — приводит агентство слова дипломата.

В начале февраля, как ранее сообщал 5-tv.ru, глава МИД России Сергей Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Серейде, в котором говорится, что Осло в нарушение своих обязательств по подписанному в 1920 году договору о Шпицбергене препятствует совместной хозяйственной деятельности на архипелаге. Документ предполагает равный доступ к территории всех участников соглашения, однако российские компании не могут участвовать в конкурсах на разработку нефтегазовых ресурсов добычу минеральных ресурсов, обращает внимание Лавров. Он также выражает озабоченность порядком депортации россиян со Шпицбергена и правилами использования российского вертолета.