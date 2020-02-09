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Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по архипелагу Шпицберген

, 6:17 | Игорь Рязов 71

Российские дипломаты считают, что Осло препятствует участию компаний из РФ в хозяйственной деятельности на архипелаге.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / AGAMI/R. Riemer, via www.imago-i, AGAMI/P. Morris; via www.imago-images.de; Olaf Krüger; Известия / Дмитрий Коротаев

Посольство России в Норвегии заявило о нарушении Осло своих обязательств по договору об архипелаге Шпицберген. Об этом со ссылкой на российскую дипмиссию сообщает «Экономика сегодня».

Из-за проблем на Шпицбергене глава МИД РФ Сергей Лавров был вынужден направить послание норвежской коллеге Ине Серейде. Причина заключается в том, что Осло препятствует совместной хозяйственной деятельности на архипелаге.

Так из-за ряда ограничений российские компании не могут участвовать в конкурсах на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа архипелага и добычу минеральных ресурсов. Кроме того, озабоченность вызывают порядок депортации россиян со Шпицбергена и правила использования российского вертолета.

В посольстве подчеркнули, что Россия не оспаривает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. Однако он был получен скандинавской страной на условиях, прописанных в договоре 1920 года. Документ предполагает, что Москва и другие участники соглашения будут иметь равный доступ к архипелагу.

В посольстве РФ призвали Осло провести переговоры для разрешения сложившейся ситуации. Отмечается, что Россия и Норвегия — единственные страны, которые в данный момент ведут хозяйственную деятельность на Шпицбергене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ансамбль Северного флота РФ не пустили на фестиваль в Норвегии. Решение об отказе артистам во въезде приняли МИД и Минобороны королевства.

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