Неужели снова? Фанаты разглядели животик у Кети Топурии
Многие поклонники предполагают, что солистка «А’студио» ждет второго ребенка.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Похоже, Кети Топурия может в скором времени во второй раз стать мамой. Во время последнего концерта зрители рассмотрели у артистки округлившийся животик.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото в том же наряде — платье цвета фуксии с длинным подолом и высокой талией. Поза Кети и ракурс демонстрируют совершенно плоский живот, но, возможно, это всего лишь выгодное положение камеры.
По сообщению Telegram-канала, специализирующегося на слухах и инсайдерской информации из мира шоу-бизнеса, во время выступления, на котором публика могла вживую рассмотреть певицу, было заметно, что концертный костюм туго обтягивает ее увеличившийся живот. По версии инсайдеров, Топурия уже получила предложение руки и сердца от возлюбленного — бизнесмена Льва Деньгова. По слухам, торжество запланировано на лето 2020 года.
Сама Кети появившиеся предположения о собственной беременности пока никак не прокомментировала.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему первого ребенка Кети Топурия рожала в США.
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