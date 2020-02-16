Российский шоумен и поп-исполнитель Александр Ревва опубликовал пикантное видео в Instagram. На своей странице в социальной сети артист выложил кадры, сделанные под водой. На записи запечатлен момент, как музыкант ныряет в море и плывет. Приблизившись к камере, Ревва изображает руками сердце и всплывает наверх.

«Летим, летим со мной на край Вселенной, берег мой», — процитировал певец строчки из своей песни.

В комментарии к своему посту он также оставил несколько хештегов. Один из них — эротика. Вероятно, таким образом, шоумен обратил внимание на то, что запечатлен сексуальным на ролике.

Instagram @arthurpirozhkov

Это заметили и его подписчики. В комментариях они признались, что любовались голым торсом Реввы и не могли отвести глаз от мускулистых рук и ног.

«Такие ноги ровные!»

«Просто секс!»

«Ихтиандр!»

«Ножки очень красивые!»

«Тело — отпад!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ревва исполнил уморительный танец жениха на Мальдивах.