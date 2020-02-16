«Ихтиандр!» — Александр Ревва показал «эротику» с морского дна
На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, на котором ныряет в воду и плывет на глубине.
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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov
Российский шоумен и поп-исполнитель Александр Ревва опубликовал пикантное видео в Instagram. На своей странице в социальной сети артист выложил кадры, сделанные под водой. На записи запечатлен момент, как музыкант ныряет в море и плывет. Приблизившись к камере, Ревва изображает руками сердце и всплывает наверх.
«Летим, летим со мной на край Вселенной, берег мой», — процитировал певец строчки из своей песни.
В комментарии к своему посту он также оставил несколько хештегов. Один из них — эротика. Вероятно, таким образом, шоумен обратил внимание на то, что запечатлен сексуальным на ролике.
Это заметили и его подписчики. В комментариях они признались, что любовались голым торсом Реввы и не могли отвести глаз от мускулистых рук и ног.
«Такие ноги ровные!»
«Просто секс!»
«Ихтиандр!»
«Ножки очень красивые!»
«Тело — отпад!» — восхищались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Ревва исполнил уморительный танец жениха на Мальдивах.
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