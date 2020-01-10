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«Почему не в Сочи?»: Ревва исполнил уморительный танец жениха на Мальдивах

, 20:10 | Валентин Черников Видео 63

Во время шуточной свадьбы с женой комик в образе Артура Пирожкова сплясал под барабаны.

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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov

Брачный танец жениха в исполнении Александра Реввы рассмешил его поклонников в Instagram. Артист отметил 15-летие семейной жизни с женой Анжеликой на Мальдивах. На берегу тропического острова в присутствии дочерей Алисы и Амели супруги в четвертый раз сыграли свадьбу.

Церемонию сопровождали местные музыканты с барабанами. Под их стук комик уморительно сплясал для благоверной. Видео этого момента появилось в Instagram сценического альтер-эго Реввы — Артура Пирожкова. Движения Александра сочетали в себе элементы латинских, африканских, цыганский народных танцев и немного брейк-данса.

Instagram @arthurpirozhkov

В комментариях к кадрам свадьбы фанаты порадовались за влюбленную пару. Один из подписчиков Реввы поинтересовался, почему это событие организовали не в его родном городе — Сочи. Остальные же одобрили выбор места и атмосферы.

«Боже, как это трогательно!»

«Красивые! Крутые! Пример для многих! Счастья вашей семье!»

«От Вас веет любовью. Классная пара!»

«А почему не у нас, в Сочи?»

«Лучшие из лучших! Сказка!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Александр Ревва сыграл четвертую свадьбу со своей супругой.

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