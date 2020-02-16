Очевидцы: житель Подмосковья убил жену и покончил с собой

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Алиса Маркова
Срочная новость 5

Трагедия произошла в одном из общежитий в Селятино. У супружеской пары остались дети.

Фото: ТАСС / Игорь Зарембо

Житель Подмосковья расстрелял жену и покончил с собой. Все это произошло в одном из общежитий в рабочем поселке Селятино. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы.

Одна жительница общежития подтвердила, что слышала звуки выстрелов. Знакомая семьи также поведала, что у пары было пятеро детей, которые хорошо учились в школе.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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