Очевидцы: житель Подмосковья убил жену и покончил с собой

Житель Подмосковья расстрелял жену и покончил с собой. Все это произошло в одном из общежитий в рабочем поселке Селятино. Об этом 5-tv.ru рассказали очевидцы.

Одна жительница общежития подтвердила, что слышала звуки выстрелов. Знакомая семьи также поведала, что у пары было пятеро детей, которые хорошо учились в школе.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются.