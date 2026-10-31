Макрону прилетело по голове: во Франции разрубили пиньяту с президентом

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 37 0

В Бордо протестующие устроили символическую расправу.

Фото, видео: Reuters/LUDOVIC MARIN; x.com/AvayIran; 5-tv.ru

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Во Франции протестующие разбили пиньяту с головой Макрона

Во Франции протесты против роста стоимости жизни сопровождались не только лозунгами, но и символической расправой над президентом. В Бордо участники акции разбили пиньяту в виде головы Эммануэля Макрона, а в других городах демонстрации сопровождались поджогами и погромами. Об этом сообщили в издании Le Figaro.

Инцидент в Бордо произошел на площади Виктуар. Как сообщает издание, протестующие устроили своеобразную «казнь» праздничной игрушке с изображением французского лидера. Пиньяту, внутри которой находились поддельные банкноты, разбили ударами меча и сковороды.

На этом фоне в других французских городах акции протеста сопровождались более серьезными инцидентами: в Лионе участники беспорядков подожгли трамвайную остановку, а в Гренобле атаковали отделение банка LCL. Для разгона погромщиков в Гренобле правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Протесты во Франции начались в конце сентября с выступлений учителей и учеников лицея в Кретее, которые заявили о нехватке сотрудников. Позже участники акций стали требовать решения проблем образования, включая переполненные классы и чрезмерно длинный учебный день. Демонстрации распространились на другие регионы страны и сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и задержаниями. На фоне недовольства ростом цен и социальными трудностями протестующие стали выражать претензии и к политике властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон на фоне массовых беспорядков обратился к нации и призвал наказать участников погромов. При этом он не стал извиняться, чего требовала оппозиция. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла обвинил власти в утрате авторитета и слабости в вопросах внутренней безопасности.

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