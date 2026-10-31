Рубио раскрыл позицию Трампа по участию России в саммите G20

Также госсекретарь рассказал, планируют ли приглашать Украину.
Фото: Reuters/Megan Varner
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США считают важным участие России в саммите G20 и
Вашингтон считает важным участие Москвы в переговорах в рамках «Большой двадцатки». При этом вопрос о приглашении украинского лидера на предстоящую встречу остается открытым. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам министерской встречи объединения, передает ТАСС.
«Я подумал, что президент (Трамп. — Прим.ред.) считает важным участие России в переговорах в G20», — сказал Рубио.
Решение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит, который пройдет в США в декабре, Трамп примет позднее. Рубио не исключил, что лидер киевского режима может получить приглашение.
«Что касается первого вопроса о Зеленском, послушайте, это встреча на уровне лидеров. Решение по этому поводу должен принимать президент (Трамп. — Прим.ред.). Я бы не стал исключать такую возможность, <…> если его участие (в саммите. — Прим.ред.) может привести к каким-то положительным результатам. Но сегодня у меня нет никаких заявлений по этому поводу», — заявил Рубио.
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходила в Атланте 30–31 октября под председательством США. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида, США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры США, России и Китая по контролю над вооружениями. Американский лидер также заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами. Трамп пригласил на мероприятие Владимира Путина.
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