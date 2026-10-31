Рубио раскрыл позицию Трампа по участию России в саммите G20

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 17 0

Также госсекретарь рассказал, планируют ли приглашать Украину.

Как Трамп относится к участию России в G20

Фото: Reuters/Megan Varner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Саммит G20 2026 в Майами

США считают важным участие России в саммите G20 и

Вашингтон считает важным участие Москвы в переговорах в рамках «Большой двадцатки». При этом вопрос о приглашении украинского лидера на предстоящую встречу остается открытым. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам министерской встречи объединения, передает ТАСС.

«Я подумал, что президент (Трамп. — Прим.ред.) считает важным участие России в переговорах в G20», — сказал Рубио.

Решение о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит, который пройдет в США в декабре, Трамп примет позднее. Рубио не исключил, что лидер киевского режима может получить приглашение.

«Что касается первого вопроса о Зеленском, послушайте, это встреча на уровне лидеров. Решение по этому поводу должен принимать президент (Трамп. — Прим.ред.). Я бы не стал исключать такую возможность, <…> если его участие (в саммите. — Прим.ред.) может привести к каким-то положительным результатам. Но сегодня у меня нет никаких заявлений по этому поводу», — заявил Рубио.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходила в Атланте 30–31 октября под председательством США. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида, США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выступил за трехсторонние переговоры США, России и Китая по контролю над вооружениями. Американский лидер также заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами. Трамп пригласил на мероприятие Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Саммит G20 2026 в Майами
30 окт
Не вынесли Лаврова в кадре: европейские дипломаты сорвали фотосессию на G20
16 окт
Трамп рассказал, что будет рад встрече с Путиным на саммит G20
3 окт
Россия намерена принять участие в саммите G20 в Великобритании в 2027 году
23 сент
Песков выразил благодарность от России за приглашение Путина на саммит G20
26 апр
Выяснилось, почему Трамп так сильно хочет видеть Путина на G20
25 апр
«Трамп прав»: во Франции поддержали приглашение России на саммит G20
24 апр
Дмитриев прокомментировал сообщения о планах США пригласить РФ на саммит G20
24 апр
Трамп выступил за сохранение диалога с Путиным
24 апр
Трамп: приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным
24 апр
WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в Майами
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

20:57
Кавалер с сайта знакомств украл у москвички 7,8 миллионов
20:46
Рубио раскрыл позицию Трампа по участию России в саммите G20
20:25
Встреча Путина и Трампа в Китае: Рубио рассказал о разговоре с Лавровым
20:21
Макрону прилетело по голове: во Франции разрубили пиньяту с президентом
20:00
«Я не воспитатель в детском саду»: Якубович рассказал, что не понимает молодежь
19:54
Царицыно закрыли: в Москве проводят работу по сообщению ФСБ о теракте

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
Икру ежей и кальян подавай: Волочкова снова устроила скандал в самолете
«Ничего не было»: Ирина Дубцова открестилась от романа с должником
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео