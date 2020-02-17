В Госдепе отказались раскрывать подробности встречи Помпео и Лаврова в Мюнхене

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Марина Неруцких
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Беседа дипломатов США и России состоялась 14 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; AP

В Госдепартаменте США отказались раскрывать подробности встречи госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова, состоявшейся 14 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы можем подтвердить, что госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, — цитирует ТАСС представителя американского внешнеполитического ведомства. — В соответствии с принятой в Госдепартаменте практикой, касающейся кратких встреч „на ногах“, отдельного сообщения для печати не будет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности озвучил три условия для налаживания отношений с ЕС.

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