«Наши демоны не сцепляются»: певец Ne-Yo объявил о разводе с женой

Новость о предстоящем разводе американского автора и исполнителя Шейфера Чимера Смита, известного как Ne-Yo, с моделью Кристал Ринай огорчила фанатов певца. Об этом пишет таблойд Us Weekly. Обладатель трех премий «Грэмми» объявил, что он и супруга решили расторгнуть брак после четырех лет совместной жизни.

«Я никогда не буду говорить о ней плохо. Я не тот человек. Она фантастическая женщина. Она мать моих детей, и всегда будет такой, и я всегда буду ее уважать», — сказал Ne-Yo.

О причинах разрыва артист умолчал. Смит лишь уточнил, что и у него, и у супруги есть свои «демоны», которые не сумели ужиться вместе.

«Мы понимаем, что наши демоны не сцепляются, и пока мы оба не овладеем нашими личными демонами, нам будет трудно оставаться в браке», — прокомментировал он.

Происходящее — конец главы, но не книги, добавил певец, поскольку он по прежнему любит супругу и знает, что они останутся семьей.

Ne-Yoи Ринай поженились в 2016 году и растят двух сыновей, трехлетнего Шаффера и полуторагодовалого Романа.

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