«Наши демоны не сцепляются»: певец Ne-Yo объявил о разводе с женой
Обладатель трех премий «Грэмми» огорчил фанатов новостью о разрыве с супругой, но обещал сохранить с ней теплые отношения.
Фото: www.globallookpress.com / Josh Edelson
Новость о предстоящем разводе американского автора и исполнителя Шейфера Чимера Смита, известного как Ne-Yo, с моделью Кристал Ринай огорчила фанатов певца. Об этом пишет таблойд Us Weekly. Обладатель трех премий «Грэмми» объявил, что он и супруга решили расторгнуть брак после четырех лет совместной жизни.
«Я никогда не буду говорить о ней плохо. Я не тот человек. Она фантастическая женщина. Она мать моих детей, и всегда будет такой, и я всегда буду ее уважать», — сказал Ne-Yo.
О причинах разрыва артист умолчал. Смит лишь уточнил, что и у него, и у супруги есть свои «демоны», которые не сумели ужиться вместе.
«Мы понимаем, что наши демоны не сцепляются, и пока мы оба не овладеем нашими личными демонами, нам будет трудно оставаться в браке», — прокомментировал он.
Происходящее — конец главы, но не книги, добавил певец, поскольку он по прежнему любит супругу и знает, что они останутся семьей.
Ne-Yoи Ринай поженились в 2016 году и растят двух сыновей, трехлетнего Шаффера и полуторагодовалого Романа.
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