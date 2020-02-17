Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

|
Марина Неруцких
32

Российскому футболисту потребовалось семь минут, чтобы поразить ворота мадридского «Реала».

Фото: www.globallookpress.com / AFP7

Российский форвард Федор Смолов показал себя во встрече «Сельты» с мадридским «Реалом». Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде закончилась со счетом 2:2.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Смолов отличился на 7-й минуте матча. На 86-й мяч в ворота хозяев поля забил Санти Мина. У соперников голами отметились Тони Кроос (52) и Серхио Рамос с пенальти (65).

На своей странице в Instagram Смолов поделился впечатлением от игры. По его словам, он доволен своим первым голом за испанскую команду, а также результатом все игры.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Happy with my first goal and the result @rccelta ⚽️💙

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арендное соглашение 29-летнего Федора Смолова, согласившегося перейти в испанскую «Сельту», будет действовать до конца текущего сезона.

+5° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...