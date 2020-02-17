Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

Российский форвард Федор Смолов показал себя во встрече «Сельты» с мадридским «Реалом». Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде закончилась со счетом 2:2.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Смолов отличился на 7-й минуте матча. На 86-й мяч в ворота хозяев поля забил Санти Мина. У соперников голами отметились Тони Кроос (52) и Серхио Рамос с пенальти (65).

На своей странице в Instagram Смолов поделился впечатлением от игры. По его словам, он доволен своим первым голом за испанскую команду, а также результатом все игры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арендное соглашение 29-летнего Федора Смолова, согласившегося перейти в испанскую «Сельту», будет действовать до конца текущего сезона.