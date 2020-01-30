Смолов согласился перейти в испанскую «Сельту» на правах аренды

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перешел на правах аренды в «Сельту». Об этом говорится в сообщении на сайте испанского футбольного клуба.

«Доказанная способность забивать, впечатляющее количество передач, опыт, талант… „Сельта“ усиливает линию атаки с Федором Смоловым, звездой „Краснодара"», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что российский нападающий забил почти 60 голов в российской лиге, играя в «Краснодаре» и «Локомотиве». К этому результату можно добавить еще дюжину голов, забитых в европейских соревнованиях.

Арендное соглашение 29-летнего форварда будет действовать до конца текущего сезона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом российском футболисте, которому предлагали на время сменить клуб. Речь идет о нападающем «Зенита» Александре Кокорине. Руководство клуба требовало, чтобы он перешел в «Сочи» на правах аренды, но спортсмен отказался. Недавно стало известно, что форвард сине-бело-голубых намерен разорвать контакт с «Зенитом».