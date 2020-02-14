Киркоров ответил на обвинения в оскорблении чувств верующих из-за нового клипа

Певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа на песню «Романы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ короля российской эстрады.

«В сериале Соррентино „Молодой папа“ все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?» — ответил Киркоров вопросом на вопрос об обвинениях в оскорблении чувств верующих.

Новый клип певец представил в День святого Валентина. Действие в видео разворачивается в церкви: Киркоров играет католического священника, которому приходится противостоять домогательствам прихожанки в исполнении Екатерины Варнавы. На фоне танцуют полуодетые монахини.

«Сейчас оскорбятся некоторые»;

«Интересно, будут ли жалобы за оскорбление чувств верующих?»

«Будут. Это просто неприлично. А песня красивая»;

«Следующий клип будет сниматься в морге!» — написали пользователи в комментариях под клипом, раскритиковав Киркорова и Варнаву за беспринципность, кощунство и разврат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров потратил 35 миллионов рублей на наряды для клипа на песню «Романы».