Киркоров ответил на обвинения в оскорблении чувств верующих из-за нового клипа
Ранее короля российской эстрады и Екатерину Варнаву подвергли критике за разврат в церкви.
Фото, видео: YouTube @Филипп Киркоров, Instagram @fkirkorov
Певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа на песню «Романы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ короля российской эстрады.
«В сериале Соррентино „Молодой папа“ все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?» — ответил Киркоров вопросом на вопрос об обвинениях в оскорблении чувств верующих.
Новый клип певец представил в День святого Валентина. Действие в видео разворачивается в церкви: Киркоров играет католического священника, которому приходится противостоять домогательствам прихожанки в исполнении Екатерины Варнавы. На фоне танцуют полуодетые монахини.
«Сейчас оскорбятся некоторые»;
«Интересно, будут ли жалобы за оскорбление чувств верующих?»
«Будут. Это просто неприлично. А песня красивая»;
«Следующий клип будет сниматься в морге!» — написали пользователи в комментариях под клипом, раскритиковав Киркорова и Варнаву за беспринципность, кощунство и разврат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров потратил 35 миллионов рублей на наряды для клипа на песню «Романы».
Нашли ошибку?