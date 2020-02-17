«Зажигалочка»: Мария Шурочкина сексуально станцевала на джамперах
Яркий ролик привлек десятки тысяч фанатов спортсменки в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @mashuniashura
Мария Шурочкина удивила подписчиков ярким танцем в необычной обуви. Судя по геолокации, видео было записано во время отдыха в Турции. Звезда синхронного плавания разместила пост на своей странице в Instagram.
Олимпийская чемпионка предстала в кадре в бикини и парео, а также специальных ботинках на пружинах — джамперах. Они добавили ее летнему образу еще больше яркости, а зажигательные танцы в сексуальном наряде — привлекли внимание многотысячной армии поклонников.
«Всем хорошего настроения и чудесного денечка», — подписала пост младшая сестра Нюши.
Озорное настроение синхронистки передалось пользователям сети. Эффектный ролик посмотрели свыше девяти тысяч пользователей.
«Такой улыбкой можно айсберг растопить»;
«Зажигалочка»;
«Классно! День заиграл новыми красками»;
«Ты секси, детка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Шурочкина покорила поклонников ярким образом.
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