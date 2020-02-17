«Зажигалочка»: Мария Шурочкина сексуально станцевала на джамперах

Мария Шурочкина удивила подписчиков ярким танцем в необычной обуви. Судя по геолокации, видео было записано во время отдыха в Турции. Звезда синхронного плавания разместила пост на своей странице в Instagram.

Олимпийская чемпионка предстала в кадре в бикини и парео, а также специальных ботинках на пружинах — джамперах. Они добавили ее летнему образу еще больше яркости, а зажигательные танцы в сексуальном наряде — привлекли внимание многотысячной армии поклонников.

«Всем хорошего настроения и чудесного денечка», — подписала пост младшая сестра Нюши.

Instagram @mashuniashura

Озорное настроение синхронистки передалось пользователям сети. Эффектный ролик посмотрели свыше девяти тысяч пользователей.

«Такой улыбкой можно айсберг растопить»;

«Зажигалочка»;

«Классно! День заиграл новыми красками»;

«Ты секси, детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Шурочкина покорила поклонников ярким образом.