Притягательный образ Марии Шурочкиной взбудоражил подписчиков ее страницы в Instagram. Если верить геометке очередного поста синхронистки, она вышла на Красную площадь в вечернем наряде соответствующего цвета.
На новом фото олимпийская чемпионка снялась в коротком алом платье с глубоким декольте и туфлях того же колора. Имидж дополнили густо подведенные глаза, эффектная укладка волос и серьги «Конго».
«Ожидать — не значит вянуть», — написала 24-летняя Шурочкина под снимком.
Стиль наряда, прически, макияжа и украшений отсылает к ярким 90-м. При этом младшая сестра Нюша выглядит не старомодно.
«Вот это мне нравится, классно выглядишь!»
«Цвет волос потрясающий!»
«Маш, очень красивая!»
«А вот это чрезмерно достойно!» — ответили поклонники в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шурочкина снялась на фоне дикой природы.