Притягательный образ Марии Шурочкиной взбудоражил подписчиков ее страницы в Instagram. Если верить геометке очередного поста синхронистки, она вышла на Красную площадь в вечернем наряде соответствующего цвета.

На новом фото олимпийская чемпионка снялась в коротком алом платье с глубоким декольте и туфлях того же колора. Имидж дополнили густо подведенные глаза, эффектная укладка волос и серьги «Конго».

«Ожидать — не значит вянуть», — написала 24-летняя Шурочкина под снимком.

Instagram @mashuniashura

Стиль наряда, прически, макияжа и украшений отсылает к ярким 90-м. При этом младшая сестра Нюша выглядит не старомодно.

«Вот это мне нравится, классно выглядишь!»

«Цвет волос потрясающий!»

«Маш, очень красивая!»

«А вот это чрезмерно достойно!» — ответили поклонники в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шурочкина снялась на фоне дикой природы.