Звезда сериала «Дневник убийцы» заявила о краже зеркал с автомобиля
| Василий Заика Криминал 12
Наталья Швец оставила белый Porsche на платной парковке на улице Малая Грузинская в Москве.
Фото: Кадр из сериала "Дневник убийцы"
Звезда сериала «Дневник убийцы» Наталья Швец заявила в полицию о краже зеркал с автомобиля. Как стало известно 5-tv.ru, белый Porsche 40-летняя актриса оставила на платной парковке на улице Малая Грузинская в Москве.
Пропажа зеркальных элементов обнаружилась днем 16 февраля, когда Наталья Швец вернулась к автомобилю. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Полиция проводит проверку.
Нашли ошибку?