Звезда сериала «Дневник убийцы» заявила о краже зеркал с автомобиля

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Василий Заика
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Наталья Швец оставила белый Porsche на платной парковке на улице Малая Грузинская в Москве.

Фото: Кадр из сериала "Дневник убийцы"

Звезда сериала «Дневник убийцы» Наталья Швец заявила в полицию о краже зеркал с автомобиля. Как стало известно 5-tv.ru, белый Porsche 40-летняя актриса оставила на платной парковке на улице Малая Грузинская в Москве.

Пропажа зеркальных элементов обнаружилась днем 16 февраля, когда Наталья Швец вернулась к автомобилю. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Полиция проводит проверку.

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