Звезда сериала «Дневник убийцы» заявила о краже зеркал с автомобиля

Звезда сериала «Дневник убийцы» Наталья Швец заявила в полицию о краже зеркал с автомобиля. Как стало известно 5-tv.ru, белый Porsche 40-летняя актриса оставила на платной парковке на улице Малая Грузинская в Москве.

Пропажа зеркальных элементов обнаружилась днем 16 февраля, когда Наталья Швец вернулась к автомобилю. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Полиция проводит проверку.