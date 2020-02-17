В Петербурге сожгли машину председателя ТСЖ

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Василий Заика
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Инцидент произошел ночью 16 февраля на автостоянке на Хасанской улице в Красногвардейском районе.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Автомобиль председателя одного из товариществ собственников жилья сожгли в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 16 февраля на автостоянке на Хасанской улице в Красногвардейском районе Северной столицы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как злоумышленник что-то бросает через забор парковки и тут же вспыхивают два автомобиля — Skoda и Mazda.

В результате поджога обе машины, одна из которых принадлежит председателю местного ТСЖ, полностью сгорели. Кроме того, огонь повредил еще четыре рядом припаркованных авто.

Возбуждено уголовное дело. Идет расследование инцидента.

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