В Эстонии осудили мужчину за осквернение украинского флага

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Инцидент произошел еще весной 2023 года, но приговор был вынесли только сейчас.

Как наказали жителя Эстонии за осквернение флага Украины

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Эстонии мужчину осудили за осквернение украинского флага

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил 44-летнего гражданина страны к трем месяцам лишения свободы условно за осквернение украинского флага. Об этом сообщил портал ERR.

Инцидент произошел весной 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, ночью мужчина маркером сделал надпись «Слава России» на украинском флаге, установленном на ограждении вокруг российского посольства в Таллине. Суд признал его виновным в осквернении официального символа иностранного государства.

Помимо условного срока, осужденный обязан выплатить государству более 1,6 тысячи евро процессуальных издержек и 1,3 тысячи евро за проведение судебной психиатрической экспертизы. Флаг и использованный маркер подлежат уничтожению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Эстонии перелез через закрытые ворота пункта пропуска «Койдула» — таким образом он сбежал в Россию. Это произошло после того, как эстонские пограничники запретили ему выезд.

Во время таможенного досмотра у мужчины обнаружили наличные в рублях и евро. Эти средства подпадали под ограничения, связанные с санкционным режимом. Провозить деньги ему запретили и потребовали вернуться обратно.

Мужчина не выполнил распоряжение и направился к российской границе. Пограничники закрыли выездные ворота, однако он преодолел заграждение и продолжил движение. После пересечения границы эстонские представители сообщили о случившемся российским пограничникам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:22
Axios: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию
3:02
Подросток-спортсмен из Петербурга умер, выпив «коктейль» с маркетплейса
2:35
В Эстонии осудили мужчину за осквернение украинского флага
2:11
Несмотря на санкции: Словакия ищет способ продолжить поставки российского топлива через ЕС
1:48
Трижды уходил и возвращался на коленях: Басков о романе с Федоровой
1:15
Этот век может стать последним: ученые назвали угрозы для человечества

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Саша слишком молодой»: доходили ли ссоры Павлиашвили и Олешко до драки
Лещенко ответил на сообщения об ухудшении здоровья и отмене выступлений
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео