Валерия рассказала, как Иосиф Пригожин похудел и избавился от храпа

Певица Валерия: Иосиф Пригожин сбросил лишний вес и избавился от храпа

Певица Валерия сообщила, что ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, заметно похудел. По ее словам, это положительно сказалось на самочувствии супруга - вернулись бодрость и активность, как будто он сбросил еще и несколько лет.

«Он очень сильно похудел. Я довольна тем, что он себя прекрасно чувствует. Еще лучше, чем прежде. Он и раньше не жаловался, но все равно он чувствует себя легче, моложе, активнее», — приводит слова Валерии РИА Новости.

Она также отметила, что раньше Пригожин долго мучился от храпа и перепробовал разные аппараты. Валерия предполагала, что причина в лишнем весе.

«На самом деле, он долго мучился от храпа. Какие-то аппараты были разные. Но я знала секреты — похудеешь, и все пройдет. Потому что никогда он до этого не храпел, а только в последнее время, когда уже вес прибавился», — добавила певица.

По ее словам, Пригожин придерживался принципов здорового питания. Повлиять на его решение похудеть Валерия не могла: продюсер склонен поступать наперекор советам.

«Он очень чисто ел. Дважды в жизни нашей совместной Иосиф так худел активно. Но, опять же, оба раза я к этому не имела никакого отношения. Он такой человек: когда говоришь, он будет из вредности делать наоборот. А когда молчишь, вот я несколько лет молчала, молчала, ждала — он делает», — заключила она.

Валерия и Пригожин познакомились в 2003 году, когда певица начала сотрудничать с продюсером. В 2004 году пара поженилась. У Валерии трое детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным, у Пригожина — трое детей от предыдущих отношений.

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