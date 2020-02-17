В Ленобласти неизвестные обстреляли припаркованные автомобили

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Василий Заика
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По свидетельствам очевидцев, несколько пуль попали в окна квартир жилых домов.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Неизвестные обстреляли из неустановленного оружия припаркованные автомобили в городе Мурино Ленинградской области. По свидетельствам пользователей социальных сетей, инцидент произошел ночью 16 февраля.

На фото, опубликованных очевидцами, видно, что у нескольких автомобилей выбиты стекла и повреждено лакокрасочное покрытие. Местные жители отмечают, что несколько пуль попали в окна квартир жилых домов.

Подробности произошедшего выясняются.

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