В Ленобласти неизвестные обстреляли припаркованные автомобили
По свидетельствам очевидцев, несколько пуль попали в окна квартир жилых домов.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Неизвестные обстреляли из неустановленного оружия припаркованные автомобили в городе Мурино Ленинградской области. По свидетельствам пользователей социальных сетей, инцидент произошел ночью 16 февраля.
На фото, опубликованных очевидцами, видно, что у нескольких автомобилей выбиты стекла и повреждено лакокрасочное покрытие. Местные жители отмечают, что несколько пуль попали в окна квартир жилых домов.
Подробности произошедшего выясняются.
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