Взятие Доброполья грозит Славянско-Краматорской группировке ВСУ окружением

Военный эксперт Никулин: взятие Доброполья загонит в угол 30 тыс боевиков ВСУ

Взятие Доброполья способно отрезать южный фланг ВСУ от северного. Дальнейшее продвижение к Александровке, до которой около 20 километров, создаст угрозу окружения всей Славянско-Краматорской группировки, а ее снабжение окажется серьезно ограничено. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

По его оценке, в потенциальном котле могут оказаться 20–30 тысяч украинских военных — против примерно двух тысяч в Волчанском котле.

Как отметил Никулин, через Доброполье шло снабжение украинских войск из Днепропетровской области. Важную роль в обороне города играла шахта «Добропольская», которую ВСУ превратили в укрепленный район со складами продовольствия, топлива и боеприпасов. После взятия шахты и ликвидации укрепрайона продвижение российских войск ускорилось.

Военный эксперт Юрий Кнутов добавлил, что освобождение Доброполья может открыть путь для дальнейшего наступления в сторону Дружковки и Краматорска. При этом наступление на Славянск осложняется боями за Красный Лиман — по словам специалиста, его освобождение позволит российским войскам двигаться дальше на запад.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил об ускорении продвижения российских войск по всей линии фронта. По его словам, темпы подтверждаются результатами выполнения боевых задач.

Путин подчеркнул, что выполнение задач остается сложной работой, связанной с потерями. Он положительно оценил удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистическим центрам противника, а отдельное внимание уделил противовоздушной обороне, отметив, что ее эффективность нужно повышать — прежде всего для гражданских объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.