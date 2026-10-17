Исключительная стратегическая важность: последствия окружения ВСУ под Волчанском

Политолог Ведутов: Волчанский котел отодвинул линию соприкосновения от Белгорода

Создание Волчанского котла (окружение подразделений ВСУ и украинской погранслужбы в Харьковской области. — Прим. ред.) позволило отодвинуть линию боевого соприкосновения от Белгородской области, которая страдала от обстрелов из-за близости вражеских войск. Об этом журналистам «Известий» рассказал политолог Олег Ведутов.

«Можно говорить о том, что эта история очень важна и для Украины, и для России. И то, что сейчас Украина категорически отрицает создание этого самого котла и вообще реагирует крайне нервно, говорит об исключительной стратегической важности этой победы», — отметил он.

По мнению Ведутова, окружение украинской группировки также расширит оперативные возможности российских войск для дальнейших наступательных действий в Харьковской области в 2027 году.

Политолог напомнил, что операция стала итогом длительной подготовки. Сначала были перерезаны логистические каналы, затем российские войска заняли последние населенные пункты и замкнули кольцо, внутри которого, по утверждению эксперта, осталась значительная группировка ВСУ.

Контроль над трассой

В этот же день Армия России установила полный контроль над трассой Волчанск — Бударки, через которую ВСУ пытались прокладывать логистические маршруты. В ходе боев штурмовые подразделения обеспечивали корректировку артиллерийских ударов, а расчеты беспилотников отслеживали передвижение украинской техники. Обнаруженный транспорт уничтожался до прибытия к позициям, что позволило нарушить доставку боеприпасов и продовольствия.

Взятие Доброполья

Российская армия также взяла под контроль город Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР), один из основных узлов обороны противника на днепропетровском направлении. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, который посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

По словам Герасимова, в городе завершена ликвидация окруженных формирований противника. Сейчас российские бойцы ищут и уничтожают отдельных украинских военных, которые еще укрываются в зданиях. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, связанные с освобождением Доброполья.

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