Пресс-секретарь Белого дома Зэкэрайа ушла после пяти дней работы

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 22 0

Ее первый брифинг длился 14 минут, а Трамп пока не определился с кандидатурой преемника.

Фото: legion-media/MediaPunch

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Кейти Зэкэрайа покидает пост пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после вступления в должность. Об этом Fox News сообщил со ссылкой на представителя администрации США. Президент Дональд Трамп 16 октября заявил, что рекомендовал ей уйти в отставку.

О назначении Зэкэрайа американский лидер объявил 9 октября, уточнив позднее, что она начнет работу 12 октября. Уже на следующий день новый пресс-секретарь провела первый брифинг: за 14 минут она ответила на три вопроса журналистов.

По информации MS Now, ссылавшегося на источники в администрации, выступление вызвало недовольство Белого дома. Телеканал утверждал, что после дебюта Зэкэрайа фактически пригрозили увольнением.

Продолжительность ее работы оказалась вдвое меньше, чем у Энтони Скарамуччи. В июле 2017 года он лишился должности директора по коммуникациям Белого дома через десять дней после назначения.

С выбором следующего пресс-секретаря Трамп торопиться не намерен. Как рассказал корреспондент Fox News Питер Дуси после телефонного разговора с президентом, списка основных претендентов пока нет, однако предложения о возможных кандидатах уже поступают.

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