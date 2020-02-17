В Кремле оценили слова судьи КС о правопреемстве СССР

Россия фактически и юридически является правопреемницей СССР после его развала. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского не считать РФ таковой.

«Вы знаете, это мнение члена КС, существует практика публикаций мнений. Мы исходим из того, что Россия и де-юре и де-факто является правопреемницей СССР», — сказал он.

Общественный резонанс вызвала резолюция Арановского, которую он написал в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

По мнению члена судейской коллегии, реабилитация пострадавших от репрессий в эпоху СССР не должна рассматриваться как возмещение вреда, которое причинило потерпевшему виновное лицо.

Арановский также предложил считать Россию государством, «непричастным к тоталитарным преступлениями ни „лично“, ни в правопреемстве», а СССР — «незаконно созданным государством».

30 января президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил проработать вопрос о создании базы жертв политических репрессий.