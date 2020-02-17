ТОП-2 знаков зодиака мужчин, которые легко смогут ужиться с тещей

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Мия Субботина
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Астрологи считают, что именно эти главы семей обладают определенными качествами, которые смягчат нрав даже самых склочных родственников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tim Hall, Nick White, West Coast Surfer,

Отношения родственников после свадьбы могут накалиться. Часто конфликты возникают между тещей и зятем. Однако, по мнению астрологов, есть два знака зодиака, которые способны жить в мире даже с самой склочной матерью супруги, пишет uznayvse.ru.

Мужчина-Рыбы

Миролюбия этого знака зодиака хватит на всех родственников, включая тещу. Рыбы трепетно относятся к родственным связям и умеют ценить семейные отношения. Мужчине важен благоприятный микроклимат в семье, поэтому он старается сглаживает конфликты и порой даже жертвует своими интересами. Тещи в свою очередь души не чают в таком зяте, который и выслушает, и поддержит словом и поможет делом.

Мужчина-Весы

Он способен налаживать контакты с разными людьми, поэтому умело подберет «ключики» даже к своенравной матери жены. Доброжелательность, терпимость и уверенность мужчины подкупает, а теплое отношение к супруге и детям обезоруживает искренностью. К тому же, Весы, как правило, избегают открытых конфликтов, а также идут на уступки, но умеет корректно поставить на место, если чувствуют, что им начинают пользоваться в своих интересах.

Весы и Рыбы мудры и сдержанны, что помогает им сохранить гармонию и доверительные отношения в семье.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети.

+6° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.31
-0.14 68.62
-0.15
ТОП-2 знаков зодиака мужчин, которые легко смогут ужиться с тещей

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