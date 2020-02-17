ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
Астрологи рассказали о парах, в которых вероятнее всего появится маленький гений.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer, Dr. Wilfried Bahnmüller, West Coast Surfer, Bernard Jaubert, Dr. Wilfried Bahnmüller, imagebroker/Michaela Begsteiger
Все родители мечтают, чтобы их дети были талантливыми и одаренными. По мнению астрологов, на это влияет то, в союзе с каким партнером по знаку зодиака родится ребенок.
Эксперты выделили пять пар, которые, вероятно, смогут подарить миру очередного гения, пишет sm-news.ru.
Близнецы и Водолей
У этой пары обязательно на свет появится одаренный ребенок. Он будет талантлив в точных и гуманитарных науках. Задача родителей помочь малышу определиться с направлением деятельности.
Лев и Стрелец
В таком союзе рождаются дети с особым складом ума. В школе они учатся на «отлично» и с удовольствием продолжают получать знания даже в зрелом возрасте. Кроме того, они стремятся освоить несколько высших образований, чтобы ориентироваться в разных сферах.
Козерог и Весы
Зачастую, в этих парах рождается много детей, которые становятся весьма успешными в жизни. Они любят учиться и стараются достигать своих целей умом и трудолюбием. Многие из них занимают руководящие посты в крупных компаниях.
Рыбы и Телец
Талантливые малыши рождаются и в этом союзе. С малых лет они отличаются от других: тогда как другие дети только учат буквы, эти вундеркинды уже запоминают поэмы и длинные стихи. В жизни часто становятся успешными бизнесменами, но обладают также и творческими навыками.
Овен и Скорпион
У детей, рожденных в этой паре, высоко развит интеллект. С малых лет их дети тянутся к знаниям и посещают разнообразные кружки. Однако астрологи советуют рационально подходить к данному вопросу, поскольку малыши одарены природой и сами определят, что у них получается лучше всего.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрологи подобрали для каждого знака зодиака идеальную пару.
Нашли ошибку?