Шойгу: Взаимодействие военных ведомств РФ и Сербии вышло на принципиально новый уровень
Делегация из Белграда ожидается самой многочисленной на параде в Москве 9 мая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
О грядущем празднике говорили и в Белграде. В Сербии с официальным визитом находится Сергей Шойгу.
Со своим коллегой Александром Вулиным он обсудил сотрудничество в военной сфере и участие в торжествах к юбилею Победы. По словам министра, в понимании исторической правды Россия и Сербия всегда были союзниками.
«За все время, как у нас говорят в метеослужбах, историю наблюдений, за историю наших отношений, мы никогда не были по разные стороны линии фронта. Мы всегда были на одной стороне. Это было и в XIX, и в XX веке. И что не менее важно, мы всегда выходили победителями», - сказал Сергей Шойгу.
9-го мая делегация из Белграда будет одной из самых многочисленных. По Красной площади среди представителей иностранных государств пройдут сербские военнослужащие.
На парад стремится еще один гражданин Сербии, за которым сейчас пристально следят в Европе. 72-летний Милован Милутинович пешком отправился в Москву, чтобы отметить День Победы. Его мечта — поздравить на Красной площади ветеранов Великой Отечественной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Сербии подтвердил закупку у России одного ЗРПК «Панцирь-С».
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