Пожар вспыхнул в крупнейшем торговом центре в Баку

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Марина Неруцких
Срочная новость 5

Площадь ТЦ «Садарак» превышает 100 гектаров.

Пожар тушат в крупнейшем торговом центре в Баку. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, инцидент произошел в ТЦ «Садарак» в пригороде азербайджанской столицы.

«На место происшествия привлечены пожарные расчеты и спасатели. Принимаются меры по тушению пожара», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Площадь ТЦ «Садарак» превышает 100 гектаров. Комплекс включает в себя более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, сельскохозяйственный рынок, складское здание и различные инженерные сооружения.

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