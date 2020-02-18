Дочь экс-начальника управления транспорта Хабаровска подозревают в педофилии

Дочь бывшего начальника управления транспорта Хабаровска Сергея Суковатого подозревают в педофилии, сообщает «АиФ-Дальинформ». Отмечается, что в отношении женщины и ее супруга возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, на момент совершения преступления пострадавшему от их действий ребенку было около года. В квартире подозреваемых прошли обыски, в ходе которых оперативники обнаружили записи порнографического характера и иные доказательства.

В настоящее время предполагаемая злоумышленница и ее супруг находятся под домашним арестом. Трехлетняя дочь подозреваемых изъята из семьи.