Дочь экс-начальника управления транспорта Хабаровска подозревают в педофилии

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Василий Заика
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Возбуждено уголовное дело. Предполагаемая злоумышленница и ее супруг находятся под домашним арестом.

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Дочь бывшего начальника управления транспорта Хабаровска Сергея Суковатого подозревают в педофилии, сообщает «АиФ-Дальинформ». Отмечается, что в отношении женщины и ее супруга возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, на момент совершения преступления пострадавшему от их действий ребенку было около года. В квартире подозреваемых прошли обыски, в ходе которых оперативники обнаружили записи порнографического характера и иные доказательства.

В настоящее время предполагаемая злоумышленница и ее супруг находятся под домашним арестом. Трехлетняя дочь подозреваемых изъята из семьи.

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