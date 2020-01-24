Видео: тренера детской хоккейной команды обвинили в избиении юного игрока

Пользователи сети обвинили тренера детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе в избиении маленького игрока. Видео, предположительно, снятое на тренировке, распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина сначала несколько раз бьет юного хоккеиста клюшкой по голове, а затем бросает его на лед. После этого он несколько раз ударяет по голове клюшкой другого ребенка.

Автора ролика утверждает, что на видео запечатлен тренер Игорь Николаев. На сайте спортшколы говорится, что он принимал участие в чемпионатах СССР с 1988-го по 1992 годы. После этого играл в Межнациональной хоккейной лиге, а также в Российской хоккейной лиге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге избили хоккейного тренера на глазах у детей. Инцидент тоже попал на видео.