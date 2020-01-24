  1. Пятый канал
  4. Видео: тренера детской хоккейной команды обвинили в избиении юного игрока

Видео: тренера детской хоккейной команды обвинили в избиении юного игрока

, 19:07 | Игорь Рязов 51

На кадрах видно, как тренер несколько раз бьет юного хоккеиста клюшкой по голове, а затем бросает его на лед.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Kraft; Вконтакте @derzhi

Пользователи сети обвинили тренера детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе в избиении маленького игрока. Видео, предположительно, снятое на тренировке, распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина сначала несколько раз бьет юного хоккеиста клюшкой по голове, а затем бросает его на лед. После этого он несколько раз ударяет по голове клюшкой другого ребенка.

Автора ролика утверждает, что на видео запечатлен тренер Игорь Николаев. На сайте спортшколы говорится, что он принимал участие в чемпионатах СССР с 1988-го по 1992 годы. После этого играл в Межнациональной хоккейной лиге, а также в Российской хоккейной лиге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге избили хоккейного тренера на глазах у детей. Инцидент тоже попал на видео.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

20:25
Исчезновением смоленского подростка займется центральный аппарат СК 
20:12
Путин поздравил коллектив редакции «Литературной газеты» со 190-летним юбилеем
20:02
Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного сына
19:54
Хозяин кошек, погибших из-за грузчиков в «Шереметьево»: «Жду уголовного дела»
19:44
Первый снег выпал в Петербурге, а Новосибирск утопает в сугробах
19:35
В спортшколе прокомментировали инцидент с избиением тренером юных хоккеистов

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами
Федосеев день: что ни в коем случае нельзя делать 24 января
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]