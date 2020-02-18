В Ленобласти двое подростков задержаны за кражу со взломом

Двое подростков задержаны в Ленинградской области за кражу со взломом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 17 февраля в деревне Мыслино Волховского района.

Местная жительница рассказала полицейским, что неизвестные взломали входную дверь в ее жилище и похитили ценности, а также деньги. По словам женщины, общая сумма ущерба составила чуть более шести тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка неподалеку от железнодорожной станции задержали двух жителей Волхова — 14-ти и 17-ти лет. Часть похищенного у юных взломщиков была изъята. Возбуждено уголовное дело.