Собянин: за ночь на подлете к Москве военные нейтрализовали 403 украинских дрона

Большую часть беспилотников российские военные уничтожили на дальних рубежах.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
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Российские военнослужащие за ночь нейтрализовали 403 украинских беспилотника, летевших на Московский регион. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отражали атаку киевских боевиков в период с 20:30 9 октября до 8:30 10 октября.
За эти 12 часов в сторону Москвы было выпущено 403 летательных аппарата. Большую часть вражеских БПЛА наши бойцы уничтожили еще на дальних подступах. При этом 25 дронов были уничтожены в непосредственной близости к городу.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на 10 октября силами ПВО было сбито 560 БПЛА, принадлежащих ВСУ. Вражеской атаке подверглись также Воронежская, Тульская, Тамбовская, Калужская, Саратовская, Смоленская и Ростовская области. В последнем регионе за ночь военные нейтрализовали свыше 100 БПЛА. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ходе атаки ВСУ пострадали шесть ростовчан. Двое находятся в больницах, а четверо от госпитализации отказались.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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