Гражданина Сербии убили лопатой в Подмосковье

Гражданина Сербии убили лопатой в подмосковной Балашихе. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 17 февраля на Пушкинской улице.

Тело погибшего 55-летнего мужчины с открытой раной головы было обнаружено днем того же дня под грузовиком, припаркованным во дворе одного из домов. Рядом была найдена лопата, которая, по предварительным данным, является орудием убийства.

Известно, что гражданин Сербии прибыл в Россию 10 февраля и проживал в бытовке неподалеку от места гибели.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.