Защита от угроз: главные заявления Путина на совещании по кибербезопасности

Путин провел совещание по кибербезопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание по кибербезопасности. Главные заявления российского лидера были посвящены искусственному интеллекту, вызовам в сфере внешней технологической агрессии, а также развитию цифрового контура экономики и социальной сферы.

Угрозы кибербезопасности России

Президент заявил, что на фоне гибридной внешней агрессии кибернетические угрозы выходят на новый уровень и для их нейтрализации необходимо повышать эффективность систем цифровой безопасности.

Инструменты реагирования на хакерские и иные атаки должны работать оперативно и постоянно улучшаться. Одновременно необходимо повышать координацию правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, банками и другими структурами.

Цифровизация и развитие ИИ

Для решения поставленных задач Россия системно и последовательно формирует цифровой контур, реализуя платформизацию экономики и повышая технологичность сферы социальных услуг. Также Россия активно внедряет сервисы на основе нейросетей.

РФ последовательно укрепляет технологический и производственный суверенитет, от продовольственного сектора до цифровых направлений.



Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании специальной «тревожной кнопки» на портале Госуслуг, чтобы блокировать номера мошенников.

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