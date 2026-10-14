Криминальная империя под маской братства: как устроена баталхаджинская* община

Сегодня Верховный суд признал террористической баталхаджинскую* общину и запретил ее деятельность в России. Под закрытое религиозное сообщество, по данным следствия, маскировалась криминальная структура. участники которой похищали людей, убивали и совершали теракты. Они держали в страхе всю Ингушетию.

Сеть так разрослась, что ее идеи поддерживали уже тысячи адептов. Подробности — в материале корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Роскошные дворцы, дорогие иномарки. А в тайниках — пачки наличных, автоматы и взрывчатка. Так выглядит изнанка баталхаджинской* общины. За фасадом мирного религиозного братства скрывалась криминальная империя. С собственной казной, людьми во власти и вооруженными боевиками.

Убийства. Похищения. Связи с запрещенным в России «Имаратом Кавказ»**. Влияние этой закрытой тоталитарной секты давно вышло за пределы Ингушетии. Среди фигурантов уголовных дел — чиновники, депутаты, крупные бизнесмены и даже судьи. Одни обеспечивали влияние в кабинетах и неприкосновенность. Другие — огневую мощь и поддержку террористов.

«Наиболее прямая аналогия напрашивается — сицилийская мафия. Это жесткая круговая порука, и это понятие семьи. По факту они даже хотели представителя своего клана продвинуть в качестве президента Ингушетии, к счастью, им это не удалось», — сказал кандидат психологических наук Александр Невеев.

Именно к адептам «культа Батал-Хаджи»* тянутся нити самых кровавых терактов. 2004 год. Нападение на Ингушетию. 2009-й. Подрыв «Невского экспресса». Десятки погибших.

Во время штурма федеральными силами идеолог этих атак, Саид Бурятский, укрывался в доме одного из видных членов баталхаджинской* группировки. Силовики тогда ликвидировали восьмерых боевиков. В том числе братьев Картоевых, которые снабжали оружием бандподполье.

А вот как баталхаджинцы* расправлялись с теми, кто вставал у них на пути. Москва. Ноябрь 2019-го. Киллер расстреливает начальника ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

«Последователи Белхороева*** причастны ко многим преступлениям террористической направленности. Цели и действия общины направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма», — сказала официальный представитель Генеральной прокуратуры России Юлиана Алексеева.

Именно баталхаджинцы, по данным следствия, снабдили оружием боевиков, устроивших кровавую бойню в московском «Крокус Сити Холле».

«Я помогал Батыру с ночевкой, я помогал ему с машиной, я его отвозил, куда он хотел, то оружие, которое он продавал, оказалось в „Крокус Сити Холле“ у террористов», — сказал задержанный.

Многие члены общины успели скрыться от правосудия за границей, и уже оттуда руководили остатками подпольной сети. Правнук основателя, ныне покойный Ильяс Белхороев***, на Украине открыто признавался: дань, собранную с рядовых членов секты, направляли на поддержку вооруженных формирований, воюющих в составе ВСУ.

И одними деньгами помощь не ограничивалась. Именно члены общины помогли украинским спецслужбам организовать теракт, в котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Пополняли преступную казну привычными бандитскими методами — грабежом и убийствами.

Несмотря на регулярные аресты членов движения, полностью уничтожить организацию оказалось крайне сложно. Свидетелей запугивали или устраняли, а закрытый характер секты-ОПГ почти исключал возможности для внедрения и оперативной работы. Доказательства собирали по крупицам.

Боевое крыло баталхаджинской* организации вне закона уже с 2023 года. Однако это лишь небольшая часть куда более масштабной структуры. Запрет всей организации нарушит финансовые, криминальные и политические связи, которые выстраивались годами.

За любое участие в деятельности баталхаджинцев* теперь можно получить серьзные сроки.

«Государство пытается информацию всеми возможными способами донести до каждого гражданина, чтобы он понимал, что, связываясь с этой организацией, вы рискуете попасть под факт уголовной ответственности», — сказал юрист Евгений Кривцун.

Преступная цитадель, которую так долго выстраивали по кирпичику, теперь под прямым прицелом правоохранителей. Следователям предстоит распутать оставшиеся преступные связи и привлечь к ответственности тех, кто годами скрывался под маской религиозного братства.

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* — признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в РФ.

** — организация признана террористической в РФ и запрещена.

*** — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.