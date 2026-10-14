«Точно ли ты мой»: Полина Гагарина поздравила 19-летнего сына с днем рождения

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 366 0

Певица опубликовала редкие семейные фотографии и призналась, что гордится своим ребенком.

Личная жизнь Полины Гагариной сейчас: муж и дети

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Полина Гагарина поздравила 19-летнего сына с днем рождения

Певица Полина Гагарина посвятила сыну Андрею Кислову поздравление с 19-летием и поделилась семейными снимками. Артистка назвала его своим лучшим другом и мудрецом. Теплые слова артистка опубликовала в совем профиле в социальной сети.

Instagram*/ gagara1987

«Мой сын! Мой лучший друг! Мой мудрец! Нет тех слов, чтобы описать, как я тебя люблю и горжусь. У тебя всегда находятся самые нужные слова! Для всех!» — обратилась певица к Андрею.

Гагарина особенно выделила его способность находить подходящие слова для окружающих. Она также похвалила чувство юмора сына и в шутку призналась, что его ум порой заставляет ее сомневаться, точно ли он ее ребенок.

«Твой ум поражает (я даже сомневаюсь иногда, точно ли ты мой сын)», — написала Гагарина.

В пожеланиях артистка сделала акцент на близких людях: искренней любви и преданных друзьях. Она пожелала Андрею исполнения мечтаний и заверила, что всегда будет рядом.

Личная жизнь Полины Гагариной всегда привлекала внимание, но сама артистка предпочитает не делать из нее публичное достояние. Певица была замужем дважды. Первым супругом стал актер Петр Кислов, вторым — фотограф Дмитрий Исхаков.

В этих союзах родились дети: сын Андрей и дочь Мия. Гагарина неоднократно говорила, что старается разделять публичный образ и частную сферу, особенно когда речь идет о детях. При этом она не скрывает, что поддерживает контакт с бывшими мужьями ради благополучия детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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