Москвич чуть не погиб, украв из бара бутылку коньяка за 66 тысяч рублей
Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Житель столицы чуть не погиб, украв из бара бутылку дорогостоящего коньяка. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице.
Заместитель управляющей магазином-баром сообщила в полицию, что двое мужчин схватили с прилавка бутылку «Louis Royer Eloge Grande Champagne» стоимостью около 66 тысяч рублей и убежали.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили одного из любителей элитных спиртных напитков в машине скорой помощи. Выяснилось, что при попытке скрыться, мужчина с бутылкой за пазухой упал. Емкость разбилась, и воришка получил ранение живота. При этом он всячески отрицал свою причастность к краже.
В обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка.
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