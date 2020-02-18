Москвич чуть не погиб, украв из бара бутылку коньяка за 66 тысяч рублей

Житель столицы чуть не погиб, украв из бара бутылку дорогостоящего коньяка. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице.

Заместитель управляющей магазином-баром сообщила в полицию, что двое мужчин схватили с прилавка бутылку «Louis Royer Eloge Grande Champagne» стоимостью около 66 тысяч рублей и убежали.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили одного из любителей элитных спиртных напитков в машине скорой помощи. Выяснилось, что при попытке скрыться, мужчина с бутылкой за пазухой упал. Емкость разбилась, и воришка получил ранение живота. При этом он всячески отрицал свою причастность к краже.

В обстоятельствах произошедшего разбираются стражи порядка.