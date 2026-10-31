До слез и почти до драки: как звезды «Универа» воевали друг с другом

Настасья Самбурская рассказала о конфликте с Араратом Кещяном

Певица и актриса Настасья Самбурская вспомнила о давней ссоре с Араратом Кещяном, который, по ее словам, накричал на нее во время съемок «Универа» и после этого перестал замечать бывшую коллегу. Это не единственная история, в которой актриса публично выясняла отношения с партнерами по ситкому: ранее она резко высказывалась о Виталии Гогунском, а слухи о вражде с Анной Хилькевич объясняла неудачным пиаром. Сам Кещян тоже не отличается спокойным характером и уже вступал в перепалки с коллегами. С кем и почему ссорились звезды «Универа» — в материале 5-tv.ru.

«Несколько лет он делал вид, что меня не существует»

Настасья Самбурская стала гостем музыкального подкаста, который ведет ее коллега по знаменитому сериалу Стас Ярушин. В беседе артистка вспомнила, что уже несколько лет практически не контактирует с Кещяном. По словам Самбурской, актер ведет себя так, будто ее нет рядом, а во время их последней встречи она сама решила принципиально не здороваться с ним.

«Несколько лет он делает вид, что меня не существует. В этом году я даже не стала с ним здороваться», — призналась артистка.

Ярушин предположил, что Кещян может действительно не замечать бывшую коллегу. Самбурская с иронией ответила, что дело, возможно, в возрасте актера. Однако саму ситуацию она считает странной.

По словам актрисы, причина разлада произошла еще в период, когда социальные сети только начинали набирать популярность. Самбурская активно вела блог, публиковала разный контент и радовалась отклику аудитории. Она часто кривлялась в видеороликах, что вызвало негативную реакцию Кещяна на съемочной площадке.

«Была одна ситуация на площадке, как раз вот эти соцсети начали развиваться, я была в этом плане активная, что-то выкладывала, это вызывало отклик у публики, поэтому я была очень воодушевлена в тот период этим, и начала как-то кривляться. И он просто на съемочной площадке при всех наорал на меня, довел меня до слез. Мне было очень сильно неприятно», — рассказала Самбурская.

После этого, по словам артистки, Кещян стал вести себя так, словно не замечает ее. В ответ на поведение коллеги Самбурская решила перестать здороваться с ним тоже.

При этом артистка подчеркнула, что конфликт практически не влияет на ее работу. Она рада, что больше ей не приходится пересекаться с Кещяном, а сама ситуация ее больше не беспокоит.

Как Гогунский перешел дорогу Самбурской

Напряженные отношения с Кещяном — не единственная история, связывающая Самбурскую с бывшими коллегами по ситкому. Ранее актриса также вступала в публичную полемику с Виталием Гогунским. По словам артистки, во время работы над «Универом» артист вел себя так, будто мог руководить съемочным процессом, и раздавал непрошенные советы.

Однако сам конфликт возник после комментариев Гогунского о творчестве Самбурской. Он связал рост собственных музыкальных прослушиваний с их совместным появлением на одном из шоу и предложил поделиться заработком. Кроме того, актер решил, что песня «Прости, Виталя, прости» посвящена ему.

Самбурская не оценила заявление коллеги и дала понять ему, что не собирается поддерживать дальнейшую перепалку. Она пояснила, что композицию написала поэтесса Юлия Соломонова, а сам Гогунский не имеет к ней отношения.

«У тебя восемь тысяч прослушиваний, и если ты собрался с этой суммой мне переводить какие-то деньги<…> Просто забудь про меня, что я существую», — заявила она.

Чем не угодила Хилькевич

Слухи о вражде Самбурской с Анной Хилькевич тоже не раз обсуждались в сети. В начале совместной работы актрис даже связывали с постановочной ссорой, которую, по версии Самбурской, разыграли ради публикации в прессе.

Самбурская рассказывала, что журналист предложил им инсценировать конфликт. Видео разошлось по изданиям, а шуточный эпизод стали подавать как доказательство настоящей неприязни между коллегами.

При этом в октябре 2026 года Хилькевич вновь высказалась о непростых отношениях с Самбурской. В интервью она призналась, что их общение испортилось, хотя причину произошедшего, по ее словам, она до сих пор не понимает.

Самбурская не первая: с кем еще конфликтовал Кещян

Судя по воспоминаниям бывших коллег, у Арарата Кещяна возникали разногласия и с другими актерами «Универа». Еще одна известная история связана с Марией Кожевниковой. На экране их герои были близки, но в реальной жизни найти общий язык артистам оказалось непросто.

Кожевникова рассказывала, что они с Кещяном сильно различались по характеру и взглядам. Разногласия между коллегами порой становились настолько серьезными, что дело едва не доходило до драки.

«А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом были конфликты, бывало, чуть до драк не доходило», — вспоминала актриса.

По словам Кожевниковой, вне съемочной площадки они практически не общались и могли даже не здороваться друг с другом. Сам Кещян объяснял их противоречия конфликтом менталитетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самбурская послала на три буквы комментаторов в соцсетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС