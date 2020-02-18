В Петербурге у женщины отобрали зубные протезы за 120 тысяч рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 17 февраля на Учительской улице в Калининском районе.

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

Злоумышленник отобрал у жительницы Петербурга зубные протезы за 120 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 17 февраля на Учительской улице в Калининском районе.

Воришка подбежал к 51-летней женщине и выхватил из рук пакет, в котором, кроме протезов, лежали банковские карты и наличные в сумме десять тысяч рублей.

В настоящее время стражи порядка ведут розыск злоумышленника.

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